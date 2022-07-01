"Укрзалізниця" не підніматиме тарифи на пасажирські перевезення у 2022 році

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін заявив, що у 2022 році тарифи на пасажирські перевезення підніматися не будуть.

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Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

За його словами, не індексувати тарифи на пасажирські перевезення є принциповою позицією влади, і "Укрзалізниця" цю позицію підтримує.

"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", - зазначив Олександр Камишін.

Він також додав, що цьогоріч компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, вже протестовано пілотний проект встановлення супутникового інтернету Starlink у поїздах "Укрзалізниці" і вже до кінця 2022 року планується його запуск. Нині в Україні працює 12 000 терміналів Starlink, що становить близько 20% від усієї їх кількості в Європі.