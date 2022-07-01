"Укрзализныця" не будет поднимать тарифы на пассажирские перевозки в 2022 году

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин заявил, что в 2022 году тарифы на пассажирские перевозки подниматься не будут.

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Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

По его словам, не индексировать тарифы на пассажирские перевозки является принципиальной позицией властей, и "Укрзализныця" эту позицию поддерживает.

"Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция", - отметил Александр Камышин.

Он также добавил, что в этом году компания больше обычного индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы не допустить поднятия тарифов на пассажирские перевозки.

Напомним, уже протестирован пилотный проект по установке спутникового интернета Starlink в поездах "Укрзализныци" и уже к концу 2022 года планируется его запуск. На данный момент в Украине работает 12 000 терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.