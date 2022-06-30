В поездах "Укрзализныци" появится спутниковый интернет от Starlink Илона Маска

Уже протестирован пилотный проект установки спутникового интернета Starlink в поездах “Укрзализныци” и уже до конца 2022 года планируется его запуск.

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Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щеголь.

"Уже протестирован пилотный проект установки Starlink в поездах Укрзализныци, и это действительно работает. Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает – даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги", - отметил Щеголь.

По мнению руководителя Госспецсвязи, в поездах "Укрзализныци" спутниковый интернет от Starlink появится до конца 2022 года.

Сейчас в Украине работает 12 000 терминалов Starlink, что составляет около 20% от всего их количества в Европе.

По словам Щиголя, Starlink – это резервный канал, который не может являться основным каналом обеспечения связи. Но в Украине операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры используют его для обновления своих сетей.

Руководитель Госспецсвязи уверяет, что поставки Starlink будут продолжаться, и Украина сможет возобновлять связь на освобожденных территориях. В частности, Starlink обеспечит резервный канал для проведения онлайн тестирования выпускников.

Пока все оборудование Starlink, которое предоставляет Илон Маск и организации, такие как USAID, работает в Украине бесплатно, говорит Юрий Щиголь.

После войны будет рассмотрен вопрос оплаты. Но цена будет не американской или европейской и уже есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах на срок, пока Украина не возобновит свою экономику.

Напомним, компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") Илона Маска получила лицензию оператора в Украине.

Количество загрузок приложения Starlink, которое необходимо для обеспечения интернетом от соответствующих спутников компании Илона Маска, в Украине с 26 февраля выросло с нуля до 215 тысяч. Это 58% от общего числа по всему миру.