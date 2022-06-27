"Укрзалізниця" запускає застосунок: запрошує бета-тестерів

"Укрзалізниця" закінчує розробку застосунку та надає доступ до бета-версії першій тисячі бета-тестерів.

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Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Ми вже на фінішній прямій із розробкою застосунку "Укрзалізниці". І цього тижня ми надамо доступ до бета-версії нашого застосунку першій тисячі бета-тестерів", - зазначив Камишін.

Хто може стати бета-тестером:

1. Той, кому виповнилось 18 років.

2. Хто хоча б двічі подорожував залізницею за останній місяць. Це легко, тут навіть Борис Джонсон проходить.

"При цьому, нам важлива репрезентативність першої тисячі тестерів. Баланс жінки/чоловіки, iOS/Android, за віком, студенти, тощо. Тому відразу перепрошую, якщо не всі заявки задовільнимо", - підкреслив Камишін.

Щоб стати бета-тестером застосунку "Укрзалізниці", треба заповнити просту форму і дочекатись підтвердження з інструкцією на електронну пошту.

"Для мене і для команди залізничників це важливий і довгоочікуваний день. Я досі не можу зрозуміти, як так сталося, що в "Укрзалізниці" немає свого застосунку", - підкреслив Камишін.