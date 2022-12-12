В Telegram запущен бот для поиска "пунктов несокрушимости"

В мессенджере Telegram запущен чат-бот, который помогает найти "пункты несокрушимости", где можно подзарядить гаджеты. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Запустили бот-помощник для поиска "пунктов несокрушимости". Украина готовится к любым дальнейшим сценариям. Для того чтобы люди могли получить связь, подзарядить гаджеты, согреться, мы запустили сеть "пунктов несокрушимости". А чтобы было быстрее и удобнее их найти разработали и запустили специальный бот-помощник @nezlamnistbot", - написал он.

Благодаря боту можно получить информацию о работе пунктов, их адресах и услугах, которые там можно получить. При этом адреса "пунктов несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности.

Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Информацию о расположении "пунктов несокрушимости" в этих регионах можно узнать в местных органах власти.

В частности, бот имеет информацию о пунктах, организованных областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку; "пунктах несокрушимости" ответственного бизнеса, где есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты, а также пункты в магазинах, аптеках, АЗК и отделениях банков, которые будут работать в случае отключения электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Для поиска нужно ввести точное название интересующего пользователя населенного пункта. Если в городе "пунктов несокрушимости" много, стоит ввести точное название города и улицы через пробел.

"Информация в боте ежедневно обновляется. В случае отсутствия связи рекомендуется сохранить необходимые адреса или сделать скриншоты", - добавил замглавы ОП.