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"Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд Інтерсіті+ із Києва до Черкас
АТ "Укрзалізниця" 20 січня запускає швидкісний потяг Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси. Маршрутом курсуватиме комфортний та модерновий Hyundai Rotem.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею! Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси. Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила програму лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі". Учасники програми можуть накопичувати бали та отримувати за них подарунки.