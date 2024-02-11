Украинская разведка подтверждает, что оккупанты используют Starlink на войне против Украины: что говорят у Маска

Российские войска используют на войне в Украине платформу спутникового интернета Starlink компании SpaceX, принадлежащую Илону Маску.

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Starlink у оккупантов

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте", – говорится в сообщении ведомства.

Радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа в интернет терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РФ.

Как отмечают в ГУР, оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады террористической России действуют в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отметил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - подчеркнул он.

РФ использует в Украине Starlink: что говорят в Маска

Как сообщает издание Defense One, украинские войска впервые обнаружили использование Россией десятки Starlink несколько месяцев назад.

"Когда у них будут сотни, нам будет тяжело жить", - рассказал журналистам украинский военный.

Известные российские волонтерские группы, поддерживающие российское вторжение, также продемонстрировали терминалы Starlink, приобретенные для армейских подразделений, пишет издание.

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен подтвердил, что официальные лица США знают об этих сообщениях.

В то же время в SpaceX заявили, что компания "не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными". Однако несколько российских компаний рекламируют Starlink для продажи, включая iMiele.ru и DJIRussia.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в компании.

Источники издания считают, что россияне могут легко приобрести Starlink через посредников за границей, а затем передать их армии.

В SpaceX заверили, что если получат информацию о том, что Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, они расследуют дело и деактивируют платформы спутниковой связи.

Старший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк считает, что Россия может просто предоставить ошибочный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории. Ученый также поддержал идею о том, что Украина может определить, использует ли Россия Starlink, поскольку сигналы терминалов можно идентифицировать с помощью радиотехнической разведки.