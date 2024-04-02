Армію РФ максимально обмежили у використанні Starlink на фронті

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував максимальні обмеження використання терміналів Starlink російськими окупантами на фронті.

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Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

Необхідні рішення ухвалені

За словами Федорова, супутникові системи Starlink росіяни отримували нелегально через треті країни, тому їх використання не було масовим явищем.

"Ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни максимально обмежені у його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", – зауважив міністр.

Він додав, що підтримує постійний зв’язок із засновником американської компанії SpaceX Ілоном Маском, а їхні команди працюють разом.

"Ми маємо стабільні постачання від Starlink. У цьому нам допомагають партнери. SpaceX швидко реагує на будь-які проблеми. На операційному рівні наші команди ефективно співпрацюють", - підкреслив Федоров.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.

У США почали розслідування щодо використання РФ Starlink на фронті

У Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска через інформацію про використання Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink на фронті.

Законодавці підкреслили, що вони збентежені заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали на сході України, оскільки це порушує американські санкції.

Звертаючись до президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, вони наголосили, що використання Росією терміналів Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.