У США почали розслідування щодо використання РФ Starlink на фронті

У Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска через інформацію про використання Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink на фронті.

Про це пише видання The Washington Post.

Зазначається, що під час розслідування законодавці з'ясовуватимуть чи впровадила компанія Ілона Маска заходи, які б могли запобігти розгортанню Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

Представники від Демократичної партії США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали компанії SpaceX лист із вимогою повідомити про скарги на можливі незаконні придбання терміналів Starlink, зокрема в окупованих РФ регіонах України.

Законодавці підкреслили, що вони збентежені заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали на сході України, оскільки це порушує американські санкції.

Звертаючись до президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, вони наголосили, що використання Росією терміналів Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

Законодавці побоюються, що завдяки Starlink Росія може отримати перевагу на полі бою.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.

Окупанти використовують Starlink на війні проти України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.

За даними ГУР МО, масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.

Розвідники дізналися із радіоперехоплення розмови окупантів, що РФ закуповує Starlink в арабських країнах. Під час спілкування росіяни обговорювали відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із загарбників, "араби привозять все: проводи, вайфай, роутер". Водночас вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів ($2195, або 83 180 грн).

Що кажуть у Маска

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.