В США начали расследование относительно использования РФ Starlink на фронте

В Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX миллиардера Илона Маска из-за информации об использовании Россией спутникового интернет-сервиса Starlink на фронте.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что в ходе расследования законодатели будут выяснять, внедрила ли компания Илона Маска меры, которые могли бы предотвратить развертывание Россией спутникового интернет-сервиса Starlink в войне против Украины.

Представители от Демократической партии США Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили компании SpaceX письмо с требованием сообщить о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе в оккупированных РФ регионах Украины.

Законодатели подчеркнули, что они встревожены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы на востоке Украины, поскольку это нарушает американские санкции.

Обращаясь к президенту SpaceX Гвинн Шотвелл, они подчеркнули, что использование Россией терминалов Starlink "составляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

Законодатели опасаются, что благодаря Starlink Россия может получить преимущество на поле боя.

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.

Оккупанты используют Starlink на войне против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что российские войска используют на войне в Украине платформу спутникового интернета Starlink компании SpaceX, принадлежащую Илону Маску.

По данным ГУР МО, масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет.

Разведчики узнали из радиоперехвата разговора оккупантов, что РФ закупает Starlink в арабских странах. В ходе общения россияне обсуждали соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из захватчиков, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер". В то же время стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей ($2195, или 83180 грн).

Что говорят у Маска

В SpaceX заявили, что компания "не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными". Однако несколько российских компаний рекламируют Starlink для продаж, включая iMiele.ru и DJIRussia.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – заявили в компании.

В SpaceX заверили, что если они получат информацию о том, что Starlink используется подсанкционной или неавторизованной стороной, они будут расследовать дело и деактивируют платформы спутниковой связи.