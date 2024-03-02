Соцсеть Twitter (Х) подешевела на 72% после ее покупки Илоном Маском

С момента покупки социальной сети Twitter (Х) в 2022 году миллиардером Илоном Маском за $44 млрд стоимость компании могла упасть на 72%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инвестиционная компания Fidelity, получившая долю в X, помогая Маску завершить покупку социальной сети за 44 миллиарда долларов, снизила стоимость своей доли на 10% до $5,6 млн.

Общая стоимость доли Fidelity в X снизилась на 72% с 2022 года.

"В своем отчете за январь Fidelity не сообщает ни о каких изменениях в размерах своей доли в X, чтобы объясняло столь существенное снижение ее стоимости. Поэтому последний отчет свидетельствует, что стоимость всей компании Маска также упала на 72%", - заключают в Bloomberg.

Издание напоминает, что после приобретения соцсети Маском ее доходы от рекламы упали более чем на 50%.

По данным Bloomberg, в прошлом году доход Twitter (Х) от рекламы составил примерно $2,5 млрд, при том, что запланированный показатель должен составлять $3 млрд.

Что происходит с Twitter после покупки Маском

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть , тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71% ).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60% падению прибыли X от рекламы в США.

В первый год с момента прихода Маска количество ежемесячных пользователей X упало на 15%. Это произошло на фоне опасений роста ненавистных высказываний на платформе.

Антисемитские высказывания Маска привели к оттоку рекламодателей, среди которых – Apple, Walt Disney, Paramount, Warner Bros Discovery и т.д.

По версии Forbes, Илон Маск является самым богатым человеком в мире с состоянием в $251 млрд. Покупая Twitter, он заявил, что покупает компанию, "чтобы попытаться помочь человечеству". С момента соглашения Маск возобновил доступ некоторым людям, ранее заблокированным в Twitter. Среди них – экс-президент США Дональд Трамп.