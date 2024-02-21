Первый человек с имплантом Neuralink смог управлять компьютерной мышью силой мысли, - Илон Маск

Американский миллиардер и основатель компании Neuralink Илон Маск заявил, что первый человек, которому вживили мозговой имплант, смог управлять мышью на экране с помощью своих мыслей.

Об этом пишет Reuters.

"Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью поправился, без каких-либо негативных последствий. Он может управлять компьютерной мышью, перемещать курсор по экрану просто силой мысли", - отметил Маск.

Он добавил, что сейчас Neuralink пытается добиться от пациента максимального количества нажатий кнопок мыши.

Как пишет издание, Маск имеет амбициозные планы относительно Neuralink, заявляя, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению мозговых чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

Ранее американский бизнесмен говорил, что первыми пользователями Neuralink будут люди, утратившие возможность пользоваться своими конечностями.

Neuralink использует робота для хирургического введения чипа в область мозга, которая контролирует движения.

Напомним, в конце января 2024 первому человеку в мире вживили имплантат в мозг, который разработала компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска.

Чип от Neuralink: перспективы стартапа Илона Маска

Как пишет Reuters, чип использует электрические и химические сигналы для передачи информации в мозг и тело.

В прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании провести первое испытание своего имплантата на людях, что стало важной вехой в стремлении стартапа помочь пациентам преодолеть паралич и множество неврологических заболеваний.

В сентябре Neuralink сообщила, что получила одобрение для испытаний на людях.

Исследование использует работа по хирургическому введению имплантата в область мозга, которая отвечает за координацию движения.

Как сообщал Neuralink ранее, его цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой. используя только свои мысли.

В июне прошлого года компанию Neuralink оценили примерно в 5 миллиардов долларов.

Neuralink в сентябре объявила набор добровольцев для клинических испытаний по имплантации чипа в мозг, с помощью которых в том числе можно управлять протезами. Маск заявлял, что компания планирует создавать протезы.

По его словам, стоимость подобной услуги может составить около 60 тысяч долларов.

Что касается получения разрешения на коммерческое использование разработок, то Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, оценивал, что это может занять еще не менее 10 лет.

Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые импланты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная с участием Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.