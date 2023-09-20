Neuralink начнет тестирование мозгового чипа на людях с параличом

Компания Neuralink объявила о получении разрешения на начало первого испытания мозгового имплантата на людях с параличом. Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, для исследования ищут пациентов, имеющих паралич из-за повреждения шейного отдела спинного мозга или боковой амиотрофический склероз. При этом не раскрыто, сколько участников будет привлечено к испытанию.

В Neuralink сообщили, что в рамках исследования робот разместит имплантат N1 в области мозга, контролирующий намерения двигаться. Первоначальная цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только мысли.

Чип от Neuralink: перспективы стартапа Илона Маска

Neuralink, которую основал бизнесмен Илон Маск, разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года, надеясь, что в конечном счете они станут лекарствами от тяжелых состояний, таких как паралич и слепота. Чипы должны стать интерфейсом взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством.

Имплантат N1 был представлен в 2019 году. Чип размером 4 кв. мм имеет 1024 гибких электрода.

Фирма столкнулась с критикой со стороны защитников прав животных и федеральным расследованием в США из-за испытаний имплантатов на животных. В декабре 2022 года Reuters сообщало, что с 2018 года Neuralink в рамках исследований убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян.

Несмотря на это, в мае текущего года Управление по продовольствию и медикаментам США позволило компании проводить исследования на людях.

Что касается получения разрешения на коммерческое использование разработок, то Кип Людвиг, бывший директор по нейроинженерии Национального института здоровья США, оценивал, что это может занять еще не менее 10 лет.

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