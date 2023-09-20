Neuralink розпочне тестування мозкового чипу на людях із паралічем

Компанія Neuralink оголосила про отримання дозволу на початок першого випробування мозкового імплантату на людях із паралічем. Про це пише Reuters.

Як зазначається, для дослідження шукають пацієнтів, які мають параліч через пошкодження шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз. При цьому не розкрито, скільки учасників буде залучено до випробування.

У Neuralink повідомили, що в рамках дослідження робот розмістить імплантат N1 у галузі мозку, який контролює наміри рухатися. Початкова мета полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп'ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи лише думки.

Чип від Neuralink: перспективи стартапу Ілона Маска

Neuralink, яку заснував бізнесмен Ілон Маск, розробляє мозкові імплантати з 2016 року, сподіваючись, що в кінцевому підсумку вони стануть ліками від важких станів, таких як параліч і сліпота. Чипи мають стати інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм.

Імплантат N1 було представлено в 2019 році. Чип розміром 4 кв. мм має 1024 гнучкі електроди.

Фірма зіткнулася з критикою з боку захисників прав тварин і федеральним розслідуванням у США через випробування імплантатів на тваринах. У грудні 2022 року Reuters повідомляло, що з 2018 року Neuralink у рамках досліджень убила близько 1500 тварин, зокрема, понад 280 овець, свиней і мавп.

Попри це, в травні поточного року Управління з продовольства і медикаментів США дозволило компанії проводити дослідження на людях.

Що стосується отримання дозволу на комерційне використання розробок, то Кіп Людвіг, колишній директор із нейроінженерії Національного інституту здоров'я США, оцінював, що це може тривати ще щонайменше 10 років.

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