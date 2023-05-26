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Мозкові чіпи стають ближчими. Компанії Ілона Маска дозволили проводити випробування на людях
Американський регулятор дозволив компанії Ілона Маска Neuralink, яка розробляє нейроімпланти, проводити клінічні випробування на людях. Про це повідомила пресслужба фірми.
"Ми раді повідомити, що отримали схвалення FDA (Управління з продовольства і медикаментів США, – ред.) на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях! Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA і є важливим першим кроком, який одного разу дозволить нашій технології допомогти багатьом людям", – йдеться в повідомленні.
У Neuralink додали, що набір на клінічне випробування ще не відкрито, але незабаром оголосять більше інформації про це.
Компанія розробляє мозкові імплантати з 2016 року, сподіваючись, що в кінцевому підсумку вони стануть ліками від важких станів, таких як параліч і сліпота. Передбачається, що користувачі зможуть спілкуватися та керувати комп’ютером, використовуючи лише свої думки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Однак фірма зіткнулася з критикою з боку захисників прав тварин і федеральним розслідуванням у США через випробування імплантів. У грудні 2022 року Reuters повідомляло, що з 2018 року Neuralink у рамках досліджень убила близько 1500 тварин, зокрема, понад 280 овець, свиней і мавп.
На початку березня 2023 року FDA відхилило заявку компанії на перехід до випробувань на людях, пославшись на серйозні проблеми з безпекою. Зокрема, відомство звернуло увагу на літієву батарею пристрою та крихітні дроти чіпу, які можуть мігрувати в інші області мозку. Також було питання про те, чи можна безпечно видалити пристрій, не пошкодивши тканини мозку.
Джерело фото: ua.depositphotos.com