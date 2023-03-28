Компанія Маска з виробництва мозкових імплантатів шукає партнера для випробувань на людях

Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера з клінічних випробувань, оскільки готується випробувати свої пристрої на людях, як тільки отримає відповідні дозволи.

Про це пише Reuters.

Як повідомили джерела видання, Neuralink спілкувався з Неврологічним інститутом Барроу, організацією з лікування та дослідження неврологічних захворювань у Феніксі, штат Арізона, щоб допомогти провести випробування на людях.

Переговори можуть не завершитися об’єднанням. Neuralink також обговорював партнерство з іншими центрами.

Франциско Понсе, директор Центру нейромодуляції та нейрохірургічної ординатури Центру Барроу, відмовився коментувати можливу співпрацю з Neuralink, але сказав, що Барроу має хороші можливості для проведення таких досліджень імплантатів через свій довгий досвід роботи в цій галузі.

Барроу допоміг стандартизувати операції з імплантації мозку, під час яких пацієнт може спати, що є ключовим кроком у тому, щоб зробити їх більш вживаними для широких верств населення.

Мільярдер, генеральний директор Tesla і мажоритарний власник Twitter, Ілон Маск заявив, що мозкові імплантати Neuralink стануть такими ж повсюдними, як хірургія очей.

Пристрої, які імплантував Барроу, відрізняються від пристроїв Neuralink. Барроу працює з пристроями глибокої стимуляції мозку, які отримали схвалення регуляторів у 1997 році, і були імплантовані більш ніж 175 000 пацієнтів.

Імплантат Neuralink — це пристрій мозкового комп’ютерного інтерфейсу (BCI), який використовує електроди, які проникають у мозок або сидять на його поверхні для забезпечення прямого зв’язку з комп’ютерами. Поки що жодна компанія не отримала схвалення США для виведення на ринок імплантату BCI.

Компанія Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року, сподіваючись, що в кінцевому підсумку вони стануть ліками від важких станів, таких як параліч і сліпота.

Але на початку 2022 рок Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) відхилило заявку компанії на перехід до випробувань на людях, пославшись на серйозні проблеми з безпекою.

Троє співробітників Neuralink сказали Reuters, що скептично ставляться до того, що компанія зможе швидко отримати дозвіл, незважаючи на останні прогнози Маска, що компанія отримає схвалення FDA для випробувань на людях вже цієї весни.