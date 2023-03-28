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Компания Маска по производству мозговых имплантатов ищет партнера для испытаний на людях

Компания Маска по производству мозговых имплантатов ищет партнера для испытаний на людях
Фото: https://neuralink.com

Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink обратилась в один из крупнейших нейрохирургических центров США, как к потенциальному партнеру по клиническим испытаниям, поскольку готовится опробовать свои устройства на людях, как только получит соответствующие разрешения.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщили источники издания, Neuralink общался с Неврологическим институтом Барроу, организацией по лечению и исследованию неврологических заболеваний в Фениксе, Аризона, чтобы помочь провести испытания на людях.

Переговоры могут завершиться объединением в испытаниях. Neuralink также обсуждал партнерство с другими центрами.

Франциско Понсе, директор Центра нейромодуляции и нейрохирургической ординатуры Центра Барроу, отказался комментировать возможное сотрудничество с Neuralink, но сказал, что у Барроу есть хорошие возможности для проведения таких исследований имплантатов из-за своего долгого опыта работы в этой области.

Барроу помог стандартизировать операции по имплантации мозга, во время которых пациент может спать, что является ключевым шагом в том, чтобы сделать их более употребительными для широких слоев населения.

Миллиардер, генеральный директор Tesla и мажоритарный владелец Twitter, Илон Маск заявил, что мозговые имплантаты Neuralink станут такими же повсеместными, как хирургия глаз.

Устройства, имплантированные Барроу, отличаются от устройств Neuralink. Барроу работает с устройствами глубокой стимуляции мозга, которые получили одобрение регуляторов в 1997 году, и были имплантированы более 175 000 пациентов.

Имплантат Neuralink — устройство мозгового компьютерного интерфейса (BCI), которое использует электроды, которые проникают в мозг или сидят на его поверхности для обеспечения прямой связи с компьютерами. Пока ни одна компания не получила одобрения США для вывода на рынок имплантата BCI.

Компания Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года, надеясь, что в конечном счете они станут лекарствами от тяжелых состояний, таких как паралич и слепота.

Но в начале 2022 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отклонило заявку компании на переход к испытаниям на людях, сославшись на серьезные проблемы с безопасностью.

Три сотрудника Neuralink сказали Reuters, что скептически относятся к тому, что компания сможет быстро получить разрешение, несмотря на последние прогнозы Маска, что компания получит одобрение FDA для испытаний на людях уже этой весной.

Автор:
Светлана Манько