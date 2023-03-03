Регулятор США відхилив заявку компанії Маска щодо тестування мозкових чипів на людях

Управління із санітарного нагляду за якістю медикаментів США (FDA) відхилило заявку компанії Neuralink мільярдера Ілона Маска, в якій вона просила дозволити їй почати клінічні випробування імплантації мозкових чипів на людях.

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Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що принаймні чотири рази з 2019 року Ілон Маск передбачав, що його компанія з виробництва медичних приладів Neuralink незабаром почне випробування на людях революційного мозкового імплантату для лікування невиліковних станів, таких як параліч і сліпота.

Проте компанія, заснована в 2016 році, не зверталася за дозволом до FDA до початку 2022 року, а як стало відомо нещодавно агентство відхилило заявку.

Пояснюючи рішення про відмову для Neuralink, агентство окреслило десятки проблем, які компанія повинна вирішити перед тестуванням на людях, що є важливою віхою на шляху до остаточного затвердження продукту.

Основні проблеми безпеки агентство вбачає у літієвій батареї пристрою, а також у крихітних дротах чіпу, що можуть мігрувати в інші області мозку.

Також відкритим залишається питання про те, чи можна і як можна безпечно видалити пристрій, не пошкодивши тканини мозку.

Троє співробітників Neuralink сказали Reuters, що скептично ставляться до того, що компанія зможе швидко отримати дозвіл, незважаючи на останні прогнози Маска, що компанія отримає схвалення FDA для випробувань на людях вже цієї весни.