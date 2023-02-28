Ілон Маск знову повернув собі титул найбагатшої людини світу

Мільярдер Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі після того, як ненадовго поступився цим титулом французькому бізнесменові Бернару Арно.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що статки Маска зросли завдяки зростанню курсу акцій Tesla майже на 70%. Акції виробника електромобілів зросли майже на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня, оскільки інвестори знову роблять ставки на більш ризиковані акції, що дорожчають на тлі повільніших темпів підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США.

Компанія також виграла від збільшення попиту на свої електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Акції Tesla зросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорку, збільшивши статки Маска до $187,1 млрд.

Це перевищує 185,3 мільярда доларів статків Арно, 73-річного французького магната, який стоїть за потужним виробником товарів розкоші Louis Vuitton.

51-річний Ілон Маск увійшов у 2023 рік зі статками у 137 мільярдів доларів, ставши першою людиною, яка втратила 200 мільярдів доларів своїх статків після стрімкого падіння акцій Tesla.

Як зазначається, пожертви, зроблені Маском наприкінці 2022 року, не вплинули суттєво на його статки. Згідно з повідомленням у лютому, він передав 11,6 мільйона акцій Tesla неназваним благодійним організаціям у період з серпня по грудень. Вартість цих акцій становила близько 1,9 мільярда доларів.

Інвестори Tesla були стурбовані тим, що Маск приділяє занадто багато уваги Twitter, в той час, коли його виробник електромобілів стикнувся з посиленням конкуренції в галузі.

Нагадаємо, раніше власник компаній Tesla, SpaceX та Twitter Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.