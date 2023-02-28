Илон Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира

Миллиардер Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире после того, как ненадолго уступил этот титул французскому бизнесмену Бернару Арно.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что состояние Маска выросло благодаря росту курса акций Tesla почти на 70%. Акции производителя электромобилей выросли почти на 100% от своего внутридневного минимума 6 января, поскольку инвесторы снова делают ставки на более рискованные акции, дорожающие на фоне более медленных темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после понижения цен на несколько моделей.

Акции Tesla выросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорке, увеличив состояние Маска до $187,1 млрд.

Это превышает 185,3 миллиарда долларов состояния Арно, 73-летнего французского магната, который стоит за мощным производителем товаров роскоши Louis Vuitton.

51-летний Илон Маск вошел в 2023 год с состоянием в 137 миллиардов долларов, став первым человеком, потерявшим 200 миллиардов долларов своего состояния после стремительного падения акций Tesla.

Как отмечается, пожертвования, сделанные Маском в конце 2022 года, не повлияли существенно на его состояние. Согласно сообщению в феврале, он передал 11,6 миллиона акций Tesla неназванным благотворительным организациям в период с августа по декабрь. Стоимость этих акций составила около 1,9 млрд долларов.

Инвесторы Tesla были озабочены тем, что Маск уделяет слишком много внимания Twitter, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли.

Напомним, ранее владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории.