Илон Маск назвал "переворотом" Революцию Достоинства: у Зеленского ответили

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк посоветовал миллиардеру Илону Маску перестать читать российские газеты и отметил, что в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди.

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Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Заключенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы... В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - написал Подоляк.

Отметим, американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова разозлил украинцев. Он назвал "переворотом" события на Майдане 2014 года.

При этом американский миллиардер допускает, что беглый президент Виктор Янукович мог прийти к власти путем фальсификации выборов в 2010 году.

"Эти выборы, возможно, были сомнительны, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - написал Маск.

Под этим твитом предсказуемо разгорелась дискуссия, в которой Маску украинские комментаторы эмоционально доказывали, что Майдан – это не переворот.

Напомним, ранее Маск опубликовал в своем Twitter скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".

В результате Маск вызвал волну возмущения со стороны как обычных пользователей, так и государственных деятелей, а акции компании Tesla потеряли почти 9% стоимости.

Впоследствии американский бизнесмен оправдался за свое сообщение в Twitter и ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Миллиардер вроде бы все еще "поддерживает Украину", однако от предложенной идеи относительно "формулы мира" не отказался.

Тогда Белый дом официально заявил, что не поддерживает идею по урегулированию войны в Украине путем проведения референдумов на оккупированных территориях, которую предложил Маск.