Ілон Маск назвав "переворотом" Революцію Гідності: у Зеленського відповіли

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порадив мільярдеру Ілону Маску перестати читати російські газети та зазначив, що в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди.

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Про це Подоляк написав у Тwitter.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи... В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - написав Подоляк.

Зазначимо, американський бізнесмен і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск знову розлютив українців. Він назвав "переворотом" події на Майдані 2014 року.

При цьому американський мільярдер допускає, що президент-втікач Віктор Янукович міг прийти до влади шляхом фальсифікації виборів у 2010 році..

"Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був", - написав Маск.

Під цим твітом передбачувано спалахнула дискусія, в якій Маску українські коментатори емоційно доводили, що Майдан – це не переворот.

Нагадаємо, раніше Маск опублікував у своєму Twitter скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським".

В результаті Маск виклилав хвилю обурення зі сторони як звичайних користувачів, так і державних діячів, а акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості.

Згодом американський бізнесмен виправдався за свій допис у Twitter та відповів президенту України Володимиру Зеленському. Мільярдер нібито все ще "підтримує Україну", однак від запропонованої ідеї щодо "формули миру" не відмовився.

Тоді Білий дім офіційно заявив, що не підтримує ідею щодо врегулювання війни в Україні шляхом проведення референдумів на окупованих територіях, яку запропонував Маск.