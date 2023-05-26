Мозговые чипы становятся ближе. Компании Илона Маска разрешили проводить испытания на людях

Американский регулятор разрешил компании Илона Маска Neuralink, разрабатывающей нейроимпланты, проводить клинические испытания на людях. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

"Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США, – ред.) на запуск нашего первого клинического исследования на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA и является важным первым шагом, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", – говорится в сообщении.

В Neuralink добавили, что набор на клиническое испытание еще не открыт, но вскоре будет объявлено больше информации об этом.

Компания разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года, надеясь, что в конечном счете они станут лекарствами от тяжелых состояний, таких как паралич и слепота. Предполагается, что пользователи смогут общаться и управлять компьютером, используя только свои мысли.

Однако фирма столкнулась с критикой со стороны защитников прав животных и федеральным расследованием в США из-за испытаний имплантов. В декабре 2022 года Reuters сообщало, что с 2018 года Neuralink в рамках исследований убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян.

В начале марта 2023 года FDA отклонило заявку компании на переход к испытаниям на людях, сославшись на серьезные проблемы с безопасностью. В частности, ведомство обратило внимание на литиевую батарею устройства и крошечные провода чипа, которые могут мигрировать в другие области мозга. Также был вопрос о том, можно ли безопасно удалить устройство, не повредив ткани мозга.

Источник фото: ua.depositphotos.com