Скандал зі Starlink у Криму. Дії Маска спричинили розслідування в Сенаті США

Комітет Сенату США у справах збройних сил досліджує питання національної безпеки, викликані рішенням засновника SpaceX Ілона Маска не вмикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя Криму. Про це пише Bloomberg.

Голова комітету Джек Рід заявив, що звіти про використання Starlink виявили серйозні проблеми з відповідальністю щодо національної безпеки. Тому комітет досліджує це питання з усіх сторін.

Компанія SpaceX також є великим підрядником США, адже запускає супутники-шпигуни для Міністерства оборони.

За словами Ріда, комітет вивчатиме ринок супутникового зв’язку, державні контракти та роль, яку відіграють у цьому Маск і SpaceX.

"Ані Ілон Маск, ані будь-яка інша приватна особа не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", – сказав він.

Блокування Starlink: що відомо

Кілька днів тому телеканал CNN повідомив, що Ілон Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на військово-морський флот РФ. ЗМІ вказало, що про це йдеться в біографії Маска, яку написав Волтер Айзексон.

Причиною цього рішення вказали страх, що Росія відповість ядерною зброєю на такий напад.

Сам Маск заявив, що не давав завдання вимкнути Starlink біля півострова, оскільки вона там не працювала. При цьому він зауважував, що був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя.

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на запит, тоді SpaceX була би явною співучасницею великої війни та ескалації конфлікту", – висловився бізнесмен.

Також він говорив, що відмова в активації супутникового звʼязку біля узбережжя Криму була спричинена санкціями США проти Росії, оскільки обмеження стосуються й окупованого півострова, тому там не дозволено запускати з'єднання.

На тлі інформації про неробочу мережу членкиня комісії Сенату США зі збройних сил Елізабет Воррен закликала Конгрес провести розслідування щодо компанії SpaceX.

"Конгресу необхідно дослідити, що саме сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", – сказала вона.

Крім того, Воррен зазначала, що Міністерству оборони США слід проаналізувати свої договірні відносини з фірмою.