Скандал із Starlink у Криму. Маск заявив, що не ввімкнув звʼязок через санкції США

Відмова в активації супутникового звʼязку Starlink біля узбережжя Криму у 2022 році була спричинена санкціями США проти Росії. Про це заявив засновник компанії SpaceX Ілон Маск на конференції конференції All-In Summit.

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Бізнесмен зазначив, що американські санкції стосуються й тимчасово окупованого півострову, тому там не дозволено запускати з'єднання.

За словами Маска, він отримував термінові дзвінки від української влади.

При цьому мільярдер сказав, що він пішов би на ввімкнення Starlink над Кримом, якщо надійшла б відповідна директива від президента США Джо Байдена.

Блокування Starlink: що відомо

Кілька днів тому телеканал CNN повідомив, що Ілон Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на військово-морський флот РФ. ЗМІ вказало, що про це йдеться в біографії Маска, яку написав Волтер Айзексон.

Причиною такого рішення вказали страх, що Росія відповість ядерною зброєю на такий напад.

Сам Маск заявив, що не давав завдання вимкнути Starlink біля півострова, оскільки вона там не працювала. При цьому він зауважував, що був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя.

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на запит, тоді SpaceX була би явною співучасницею великої війни та ескалації конфлікту", – висловився бізнесмен.

На тлі цієї інформації членкиня комісії Сенату США зі збройних сил Елізабет Воррен закликала Конгрес провести розслідування щодо компанії SpaceX.

"Конгресу необхідно дослідити, що саме сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", – сказала вона.

Також Воррен вважає, що Міністерству оборони США слід проаналізувати свої договірні відносини з компанією.