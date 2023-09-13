Скандал со Starlink в Крыму. Маск заявил, что не включил связь из-за санкций США

Отказ в активации спутниковой связи Starlink у побережья Крыма в 2022 году был вызван санкциями США против России. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на конференции конференции All-In Summit.

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Бизнесмен отметил, что американские санкции касаются и временно оккупированного полуострова, поэтому там не разрешено запускать соединение.

По словам Маска, он получал срочные звонки от украинских властей.

При этом миллиардер сказал, что он пошел бы на включение Starlink над Крымом, если бы поступила соответствующая директива от президента США Джо Байдена.

Блокировка Starlink: что известно

Несколько дней назад телеканал CNN сообщил, что Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам выключить сеть Starlink возле крымского побережья, чтобы помешать украинской тайной атаке на военно-морской флот РФ. СМИ указало, что об этом говорится в биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.

Причиной такого решения указали страх, что Россия ответит ядерным оружием на такое нападение.

Сам Маск заявил, что не давал задачи выключить Starlink у полуострова, поскольку она там не работала. При этом он отмечал, что был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink вплоть до Севастополя.

"Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на запрос, тогда SpaceX была бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – высказался бизнесмен.

На фоне этой информации член комиссии Сената США по вооруженным силам Элизабет Уоррен призвала Конгресс провести расследование в отношении компании SpaceX.

"Конгрессу необходимо исследовать, что именно произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", – сказала она.

Также Уоррен считает, что Министерству обороны США следует проанализировать свои договорные отношения с компанией.