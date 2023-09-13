Севастополь ночью атаковали ракетами: повреждены 2 корабля (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские захватчики обвинили Украину в ракетном ударе по Севастопольскому морскому заводу.

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Об этом сообщают российские СМИ.

13 сентября очевидцы сообщили о по меньшей мере 7 взрывах в Севастополе. Во временно оккупированном городе поднялся дым.

Министерство обороны РФ заявило, что в результате атаки 10 ракетами и беспилотными катерами повреждены 2 корабля в Севастополе.

Прилет был на судоремонтный завод Черноморского флота в Килен-бухте (он производит ремонт кораблей и судов ВМФ).

Российские СМИ пишут, что ракетные удары нанесли по южной бухте завода, где ремонтируют корабли Черноморского флота.

Попали в сухой док в южной бухте – предварительно уничтожен или поврежден большой десантный корабль проекта 775.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев ожидаемо обвинил Украину в ракетном ударе по оккупированному россиянами городу.

Развожаев заверил, что никакой опасности для гражданских объектов нет.

Представитель окупантов добавил, что в результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех состояние средней степени тяжести.

Развожаев сообщил, что все оперативные службы работают на месте.

Заметим, оборонно-промышленный комплекс Украины создал и наладил производство новой отечественной ракеты.

Разработка уже доказала свою эффективность – именно этой ракетой уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", 23 августа.

Напомним, в России заявили, что в ночь на 2 сентября якобы украинские морские беспилотники пытались атаковать Крымский мост.