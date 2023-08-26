Україна почала виробляти новітні ракети. Одна з них знищила ЗРК С-400 в Криму

Оборонно-промисловий комплекс України створив та налагодив виробництво нової вітчизняної ракети. Розробка вже довела свою ефективність — саме цією ракетою знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", 23 серпня.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

"Ракета була нова, абсолютно сучасна. (…) Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", — сказав він.

Данілов зауважив, що ракета — результат програми, яку запустили в роботі оборонно-промислового комплексу в 2020 році. Результат використання новітньої ракети підтвердив ефективність програми, зазначає секретар РНБО.

Нагадаємо, в липні начальник ГУР Кирило Буданов запевняв, що звільнення Криму від російських окупантів має відбутися "скоро". Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може досить швидко реінтегрувати Крим, і відповідні кроки зараз якраз готуються.

Згодом, 24 серпня, у рамках операції в Криму українські спецпідрозділи висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. На півострові знову замайорів український прапор.