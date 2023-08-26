Украина начала производить новые ракеты. Одна из них уничтожила ЗРК С-400 в Крыму

Оборонно промышленный комплекс Украины создал и наладил производство новой отечественной ракеты. Разработка уже доказала свою эффективность – именно этой ракетой уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", 23 августа.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

"Ракета была новая, абсолютно современная. (…) Это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно", — сказал он.

Данилов отметил, что ракета – результат программы, запущенной в работе оборонно-промышленного комплекса в 2020 году. Результат использования новой ракеты подтвердил эффективность программы, отмечает секретарь СНБО.

Напомним, в июле начальник ГУР Кирилл Буданов заверил, что освобождение Крыма от российских оккупантов должно произойти "скоро". Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может достаточно быстро реинтегрировать Крым, и ответные шаги сейчас как раз готовятся.

Впоследствии, 24 августа, в рамках операции в Крыму украинские спецподразделения высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. На полуострове снова взвился украинский флаг.