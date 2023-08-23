В Крыму уничтожили комплекс ПВО оккупантов вместе с ракетами (ВИДЕО)

23 августа около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в результате взрыва была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

В военной разведке отмечают, что учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это - болезненный удар по системе противовоздушной обороны оккупантов, что будет оказывать серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.

Отметим, что накануне начальник ГУР Кирилл Буданов в комментарии журналистам в Ирпене, где проходил третий саммит "Крымской платформы", заявил, что в Крыму есть боящиеся его освобождения, однако в то же время многие люди очень ждут деоккупации украинского полуострова.

Последним, по словам руководителя военной разведки, нужно дать уверенность, что их надежды не напрасны, для чего нужно проводить, в частности, "меры, скажем так, с движением сопротивления" на оккупированных территориях и уничтожение самих оккупантов.

"Что, в принципе, и делается, и вы это видите и на днях еще увидите", - анонсировал он. В конце июля же Буданов уверял, что освобождение Крыма от российских оккупантов должно произойти "скоро". Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может достаточно быстро реинтегрировать Крым и соответствующие шаги. сейчас как раз готовятся.

Вскоре стало известно, что в Великобритании проходит подготовка около 1 тысячи украинских спецназовцев к операции по деоккупации Крыма, которая якобы должна быть проведена уже до Рождеству, то есть до 25 декабря. 13 августа было официально объявлено о завершении этих учений и возвращении военных в Украину, а также опубликованы соответствующие фотографии.