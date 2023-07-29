Буданов ответил, когда украинские войска будут в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что до освобождения Крыма от российских оккупантов осталось ждать недолго.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.

По его словам, украинские войска войдут в Крым "скоро".

Однако точной даты деоккупации полуострова Буданов называть не стал, но заверил, что это произойдет вскоре.

Также глава разведки назвал нереальной угрозу из Беларуси и заверил, что расположение "вагнеровцев" на белорусской территории не пугает Силы обороны Украины.

Что касается усиления резервов российских оккупационных войск, то, по его словам, количественного увеличения вражеских сил не наблюдается.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери", – пояснил Буданов.

Деоккупация Крыма: что говорят власти

Президент Владимир Зеленский заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Киев не рассматривает ни одного сценария окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также неоднократно заявлял о намерениях вернуть аннексированный Россией Крым, даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, если украинские войска когда-либо достигнут этой территории.

В Минобороны Украины сообщали, что оккупационные войска РФ готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма. В частности, враг строит дополнительные оборонительные сооружения на территории полуострова.