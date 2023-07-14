Убивать врага на территории РФ можно и нужно, мы будем делать это своим оружием - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает необходимым использование украинского оружия против России на ее международно признанной территории ввиду запрета на такие действия с использованием западного вооружения, передаваемого Украине странами-партнерами.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию The Washington Post. Как отмечается в материале, западные союзники Украины обусловили поставки ракет большей дальности и прочей техники, чтобы они не использовались для нанесения ударов по территории РФ, ссылаясь на опасения эскалации войны с Россией.

"Почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории, чтобы спасти свой народ? По какой-то причине я должен думать, что мне там ничего не разрешено делать. Почему? Потому что [президент России Владимир] Путин применит ядерное оружие? Умирающим детям все равно", - цитирует издание Залужного в этом контексте.

Как говорится в статье, Залужный при этом указал, что украинская армия и ныне "часто наносит удары через границу, которую Киев никогда официально не признает своей" (то есть, не по территории РФ - Delo.ua), используя оружие украинского же производства.

"Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. Врага можно и нужно убивать на войне на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо", - подчеркнул военачальник.

В ходе общения с WP он также назвал своим врагом конкретно начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, которого считает своим учителем и очень умным человеком.

"Он враг — враг очень умный. Умный, а потому хитрый. Он все еще силен. Поэтому вы должны уважать его как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить", - подчеркнул Залужный.

Как отмечается в материале, он также не стесняется своих намерений вернуть аннексированный Россией Крым, даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция Путина, если украинские войска когда-либо достигнут этой территории.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать. Меня никто не остановит", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов, и партнеры Украины стремятся удовлетворить этот спрос. По словам Залужного, чем больше снарядов сможет использовать Украина, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет.

Однако, как заявил руководитель украинской армии, он задается вопросом, что будет, когда этот драгоценный ресурс будет становиться все дефицитнее по мере того, как будет продолжаться война. По его словам, он "спрашивает об этом везде, где только можно".

Кроме того, подчеркивается, что Залужный резко раскритиковал западных представителей, утверждающих, что у Украины достаточно средств для достижения успеха и ей не нужны истребители F-16. Он подчеркнул, что армии этих стран "никогда бы не воевали таким образом", то есть без поддержки наступления с воздуха.

Также, как отмечается в материале, главнокомандующий ВСУ хотел бы "отстреливать не меньше снарядов, чем россияне стреляют по его войскам", однако "современные истребители, такие как американские F-16, не появятся на поле боя до следующего года, снабжение боеприпасов в Украине ограничено, а россияне часто за день выстреливают втрое больше".

Ввиду ограничений, устанавливаемых западными союзниками Украины, Залужный, как указывает автор статьи, задумывается и о том, как вообще сделать Украины "настолько сильной, чтобы никто не осмелился снова напасть на нее", а именно самой производить оружие для защиты, а не полагаться на то, что его поставят другие.