Вбивати ворога на території РФ можна й треба, ми робитимемо це своєю зброєю - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає за необхідне використання української зброї проти Росії на її міжнародно визнаній території через заборону на такі дії з використанням західного озброєння, яке передається Україні країнами-партнерами.

Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Як зазначається у матеріалі, західні союзники України зумовили постачання ракет більшої дальності та іншої техніки тим, щоб вони не використовувалися для завдання ударів по території РФ, посилаючись на побоювання ескалації війни з Росією.

"Чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території, щоб врятувати свій народ? З якоїсь причини я повинен думати, що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що [президент Росії Володимир] Путін застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, все одно", - цитує видання Залужного в цьому контексті.

Як ідеться у статті, Залужний при цьому зазначив, що українська армія й нині "часто завдає ударів через кордон, який Київ ніколи офіційно не визнає своїм" (тобто не по території РФ - Delo.ua), використовуючи зброю українського ж виробництва.

"Це наша проблема, і нам вирішувати, як убити цього ворога. Ворога можна і потрібно вбивати на війні на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми вбиватимемо своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно", - підкреслив воєначальник.

У ході спілкування з WP він також назвав своїм ворогом саме начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, якого вважає своїм учителем і дуже розумною людиною.

"Він ворог - ворог дуже розумний. Розумний, а тому хитрий. Він все ще сильний. Тому ви повинні поважати його як такого і шукати способи його вбити. Тому що це єдиний спосіб перемогти", - наголосив Залужний.

Як наголошується в матеріалі, він також не соромиться своїх намірів повернути анексований Росією Крим, навіть незважаючи на те, що деякі західні чиновники приватно висловлюють побоювання щодо реакції Путіна, якщо українські війська колись досягнуть цієї території.

"Як тільки у мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені начхати. Мене ніхто не зупинить", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він нарікає, що Україна залежить від інших країн у питанні боєприпасів, хоча партнери України прагнуть задовольнити цей попит. За словами Залужного, чим більше снарядів зможе використати Україна, сковуючи російські сили, тим менше втрат вона зазнає.

Однак, як заявив керівник української армії, він задається питанням, що буде, коли цей дорогоцінний ресурс ставатиме дедалі дефіцитнішим по мірі того, як триватиме війна. За його словами, він "питає про це скрізь, де тільки можна".

Крім того, наголошується, що Залужний різко розкритикував західних представників, які стверджують, що Україна має достатньо коштів для досягнення успіху і їй не потрібні винищувачі F-16. Він наголосив, що армії цих країн "ніколи б не воювали таким чином", тобто без підтримки наступу з повітря.

Також, як зазначається у матеріалі, головнокомандувач ЗСУ хотів би "відстрілювати не менше снарядів, ніж росіяни стріляють по його військах", проте "сучасні винищувачі, такі як американські F-16, не з'являться на полі бою до наступного року, постачання боєприпасів в Україні є обмеженим, а росіяни часто за день вистрілюють утричі більше”.

Зважаючи на обмеження, що встановлюються західними союзниками України, Залужний, як зазначає автор статті, замислюється і про те, як взагалі зробити Україну "настільки сильною, щоб ніхто не наважився знову напасти на неї", а саме самій виробляти зброю для захисту, а не покладатися на те, що її нададуть інші країни.