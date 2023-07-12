"Це справедливість". Зеленський обіцяє використання касетних снарядів лише по військових цілях на окупованих територіях

Касетні боєприпаси від США використовуватимуться лише по військових цілях на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі.

Він подякував президенту США Джо Байдену за рішення про передачу таких боєприпасів. За словами Зеленського, він усвідомлює, що це виклик для США та Конгресу країни, і є люди, які не поділяють цієї підтримки.

"Щодо кластерних снарядів. Я хочу, щоб ми на це подивились як на справедливість. Росія використовує постійно кластерні снаряди на нашій території, воює виключно на нашій землі, вбиває наших людей [...] Ту допомогу, яку ми можемо отримати від США щодо кластерних снарядів, це для використання суто по військових цілях суто на тимчасово окупованих територіях України", – висловився президент.

Він додав, що Україна захищається, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав.

Касетні снаряди від США: як вирішили передати озброєння

Касетні боєприпаси – це снаряди, які застосовується шляхом наведення на ціль і містять суббоєприпаси, які поширюються на значну площу, відповідно, збільшуючи кількість потенційних жертв.

У понад 120 країнах, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів, ця зброя заборонена для використання, виробництва й накопичення запасів. Однак деякі держави, зокрема США та Україна, не приєднувалися до Конвенції. Цього не зробила й Росія, яка неодноразово завдавала ударів такими снарядами по Україні.

У грудні 2022 року телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів. На той момент журналісти вказували, що Вашингтон продовжує розглядати варіант постачання такої зброї вже кілька місяців.

Пізніше, у березні 2023-го, Reuters із посиланням на членів Палати представників США Джейсона Кроу та Адама Сміта інформувало, що Україна включила касетні бомби у запит допомоги від США, щоб скидати снаряди з безпілотників на російські сили.

Про надання Україні касетних боєприпасів просили й низка американських законодавців, які писали Байдену відповідні листи.

7 липня у США підтвердили рішення передати Україні такі снаряди. У Штатах зазначали, що цей крок був заснований на потребах України, якій необхідна додаткова артилерія для проведення як оборонних, так і наступальних операцій.

Своєю чергою Велика Британія та Іспанія виступили проти надання Україні касетних боєприпасів. Однак у Лондоні й Мадриді пообіцяли продовжувати підтримку країни іншим озброєнням.