Британія та Іспанія виступили проти надання Україні касетних боєприпасів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. Аналогічну думку висловила і міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Про це повідомляє Sky News.

Сунак нагадав, що Велика Британія підписала конвенцію, яка забороняє використання касетних бомб.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно – далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", – зазначив він.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес вважає, що касетні боєприпаси не можна відправляти на допомогу Україні "ні в якому разі".

"Іспанія, виходячи з твердих зобов'язань, які вона має з Україною, також має тверде зобов'язання, що певна зброя й бомби не можуть бути доставлені за жодних обставин… Ні – касетним снарядам і так – допомозі для законної оборони України", - наголосила вона.

США передадуть Україні касетні боєприпаси

Міністерство оборони США 7 липня оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван підтвердив передачу касетних боєприпасів Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не атакуватиме російські міста та села касетними боєприпасами. ЗСУ їх використовуватимуть лише для деокупації українських територій.

Зазначимо, у Німеччині також виступили проти постачання Україні касетних боєприпасів.