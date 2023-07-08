У Міноборони розповіли, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси

Україна не атакуватиме російські міста та села касетними боєприпасами. ЗСУ їх використовуватимуть лише для деокупації українських територій.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він розповів про п'ять принципів щодо використання касетних боєприпасів, отриманих від США, яких буде дотримуватися Україна під час визволення окупованих територій

"Щодо касетних боєприпасів у нас є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися і про які ми чітко повідомили всім нашим партнерам, включаючи США. Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії", - наголосив Резніков.

За його словами, ЗСУ не використовуватимуть касетні боєприпаси в міських районах, щоб уникнути ризиків для мирного населення.

Крім того, касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових.

"Вони використовуватимуться для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя наших воїнів. Збереження життя наших військових, навіть під час надзвичайно важких наступальних операцій, залишається нашим головним пріоритетом", - пояснив Резніков.

Він наголосив, що Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися, і звітувати партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.

"Виходячи з цих записів, після деокупації наших територій і нашої перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування. Це дозволить нам викорінити ризики, пов’язані з елементами касетних боєприпасів, що не вибухнули", - підкреслив Резніков.

Зауважимо, 7 липня Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван підтвердив передачу касетних боєприпасів Україні.

Як США прийшли до передачі Україні касетних боєприпасів

Крім того, що Україна системно закликала Білий дім включити цей тип боєприпасів до пакетів допомоги, всередині США також зростала підтримка такої допомоги.

У березні група з членів Конгресу США від Республіканської партії написала листа-звернення до Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Республіканці, а також демократи, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії. За інформацією видання The Washington Post, цей аргумент і став вирішальним при ухваленні рішення про передачу касетних боєприпасів.