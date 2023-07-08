В Минобороны рассказали, как Украина будет применять кассетные боеприпасы

Украина не будет атаковать российские города и села кассетными боеприпасами. ВСУ их будут использовать только для деоккупации украинских территорий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал о пяти принципах использования кассетных боеприпасов, полученных от США, которых будет придерживаться Украина при освобождении оккупированных территорий.

"О кассетных боеприпасах у нас есть 5 ключевых принципов, которых мы будем придерживаться и о которых мы четко сообщили всем нашим партнерам, включая США. Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России ", - подчеркнул Резников.

По его словам, ВСУ не будут использовать кассетные боеприпасы в городских районах во избежание рисков для мирного населения.

Кроме того, кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных.

"Они будут использоваться для прорыва рубежей обороны противника с минимальным риском для жизни наших воинов. Сохранение жизни наших военных, даже во время тяжелейших наступательных операций, остается нашим главным приоритетом", - пояснил Резников.

Он подчеркнул, что Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться, и отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

"Исходя из этих записей, после деоккупации наших территорий и нашей победы эти территории будут приоритетными для целей разминирования. Это позволит нам искоренить риски, связанные с неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов", - подчеркнул Резников.

Напомним, 7 июля Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине.

Как США пришли к передаче Украине кассетных боеприпасов

Украина системно призвала Белый дом включить этот тип боеприпасов в пакеты помощи, внутри США также росла поддержка такой помощи.

В марте группа из членов Конгресса США от Республиканской партии написала письмо-обращение к Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM. Республиканцы, а также демократы, обратившиеся к Байдену, считают, что кассетные боеприпасы могут помочь ВСУ прорвать укрепленные российские линии. По информации издания The Washington Post, этот аргумент и стал решающим при принятии решения о передаче кассетных боеприпасов.