Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів, — WP

Білий дім планує 7 липня офіційно оголосити про передачу Україні касетних боєприпасів. Відповідне рішення схвалив президент США Джозеф Байден.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Зауважимо, що такий крок передбачає обхід законодавства США, яке забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів. Вашингтон, як стверджують джерела видання, зважився на нього з метою допомогти Україні з контрнаступом. Рішення ухвалили після багатомісячних внутрішніх адміністративних дебатів.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів ще в грудні 2022 року. Через декілька місяців Україна включила касетні бомби у запит допомоги від США, щоб скидати снаряди з безпілотників на російські сили.

Чому Україна місяцями не може отримати касетні боєприпаси

Офіційно Білий дім продовжував ігнорувати прохання Києва. Основна причина полягала в тому, що країни Заходу намагаються відмовитися від касетних боєприпасів. Понад 120 держав приєдналися до конвенції, яка забороняє їх використання як "негуманне та невибіркове" озброєння .

Водночас США, Україна та Росія, яка активно використовує їх в Україні, не є сторонами конвенції. Вісім із 31 члена НАТО, включаючи Сполучені Штати, не ратифікували конвенцію .

Водночас, хоча США використовували касетні боєприпаси в кожній великій війні, починаючи з Кореї, офіційно нові боєприпаси не вироблялися роками. За підрахунками Human Rights Watch, взятими зі звітів Міністерства оборони, на складах залишається 4,7 мільйона касетних снарядів , ракет і бомб, що містять понад 500 мільйонів суббоєприпасів або бомб.

Як США прийшли до передачі Україні касетних боєприпасів

Крім того, що Україна системно закликала Білий дім включити цей тип боєприпасів до пакетів допомоги, всередині США також зростала підтримка такої допомоги.

У березні група з членів Конгресу США від Республіканської партії написала листа-звернення до Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM. Республіканці, а також демократи, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії. За інформацією The Washington Post, цей аргумент і став вирішальним при ухваленні рішення про передачу касетних боєприпасів .

За даними Reuters, це озброєння ввійде до наступного пакета військової допомоги від Штатів.