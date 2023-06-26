США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн

Сполучені Штати планують оголосити вже у вівторок про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 500 мільйонів доларів. США зберігають рішучість допомагати Україні у війні проти Росії.

За інформацією CNN, допомога включатиме додаткові бойові машини Bradley і Stryker.

За словами двох американських чиновників, цей пакет включатиме наземну техніку, оскільки Україні потрібно буде посилювати свій контрнаступ, який "не виправдав очікувань", а російські лінії оборони виявилися добре укріпленими.

Російські війська також досягли успіху, завдаючи ударів українській бронетехніці ракетними обстрілами та мінами, а також ефективніше розгорнули повітряні сили. Внаслідок цього, українські воїни втратили певну кількість техніки.

Повідомляється також, що у рамках пакету допомоги Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкову зброю, включаючи Javelin, і боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Як пише Reuters, дана допомога фінансуватиметься за допомогою Presidential Drawdown Authority, або PDA, що дає можливість президенту США передавати зброю з запасів Америки без схвалення Конгресу.

Даний пакет допомоги у сфері безпеки стане 41-м, схваленим США для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року. За цей час США надали Україні понад 39 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки.

Останній пакет, оголошений на початку цього місяця, оцінювався приблизно в 325 мільйонів доларів і включав нові системи ППО та ракетні системи для України.

Ще раніше, 3 травня, Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів додаткової військової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб у відбитті російської агресії.