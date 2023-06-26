США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $500 млн

Соединенные Штаты планируют объявить уже во вторник о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью до 500 миллионов долларов. США сохраняют решительность помогать Украине в войне против России.

По информации CNN, помощь будет включать в себя дополнительные боевые машины Bradley и Stryker.

По словам двух американских чиновников, этот пакет будет включать наземную технику, поскольку Украине нужно будет усиливать свое контрнаступление, которое "не оправдало ожиданий", а российские линии обороны оказались хорошо укрепленными.

Российские войска также преуспели, нанося удары украинской бронетехнике ракетными обстрелами и минами, а также эффективнее развернули воздушные силы. В результате, украинские воины потеряли определенное количество техники.

Сообщается также, что в рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковое оружие, включая Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Как пишет Reuters, данная помощь будет финансироваться с помощью Presidential Drawdown Authority, или PDA, позволяющей президенту США передавать оружие из запасов Америки без одобрения Конгресса.

Данный пакет помощи в сфере безопасности станет 41-м, одобренным США для Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года. За это время США предоставили Украине более 39 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.

Последний пакет, объявленный в начале этого месяца, оценивался примерно в 325 миллионов долларов и включал в себя новые системы ПВО и ракетные системы для Украины.

Еще раньше, 3 мая, Министерство обороны США объявило о выделении из своих запасов дополнительной военной помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей в отражении российской агрессии.