На восстановление Украины США выделят более $1,3 млрд, — Блинкен

Соединенные Штаты Америки при поддержке Конгресса предоставит Украине более $1,3 млрд дополнительной помощи для восстановления.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 21 июня, выступая на международной конференции в Лондоне, передает "Интерфакс Украина".

США инвестируют более $520 млн только для ремонта энергосистемы, учитывая, как отметил Блинкен, что больше ее половины было разрушено Россией.

"Поступая так, делая ее более чистой, устойчивой и интегрированной с Европой, поддерживая реформы украинского энергетического рынка, борясь с монополизмом и распространяя частные инвестиции, это позволит Украине однажды стать крупнейшим энергетическим экспортером", — отметил государственный секретарь США.

Таким образом, Вашингтон стремится дополнить работу, которую уже выполняет "Большая семерка" и координационная группа.

"Эта группа включает 18 стран и несколько многонациональных институций. Вместе мы собрали миллиарды долларов, чтобы помочь отремонтировать и восстановить Украину. В энергетический сектор мы направили более 5 млн энергетических генераторов, трансформаторов, кабелей и другое энергетическое оборудование", — разъяснил Блинкен.

Еще $657 млн от США пойдут на восстановление инфраструктуры и решение проблем с логистикой. Деньги направят, в частности, на то, чтобы помочь Украине модернизировать пересечение украинской границы, железную дорогу, порты, другую критическую инфраструктуру, связывающую страну с Европой.

"Мы направим дополнительные $100 млн для цифровизации украинской таможенной системы, что повысит скорость и отрежет коррупцию. Мы также выделим 35 млн долларов, чтобы помочь украинскому бизнесу и предпринимателям через финансирование страховки, что снизит риски инвестиций в Украине", - подытожил Блинкен.

Напомним, Всемирный банк считает целесообразным оказание помощи в восстановлении Украины еще до завершения войны. Он отмечал, что быстрое восстановление должно производиться одновременно с поддержкой оказания основных услуг. В последний раз учреждение обновляло оценку средств, которые понадобятся Украине для восстановления и реконструкции, до $411 млрд.

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