Во Всемирном банке предлагают начать восстановление Украины до окончания войны

Всемирный банк (ВБ) и другие партнеры Украины считают целесообразным оказание помощи в восстановлении страны до завершения войны. Об этом заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью "Интерфакс-Украина" .

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Быстрое восстановление, которое иногда называют восстановлением в условиях чрезвычайной ситуации, должно осуществляться одновременно с постоянной поддержкой предоставления основных услуг. Планирование мер по восстановлению также следует начать еще до окончания войны", – сказал Банерджи.

Представитель ВБ отметил, что для этого есть несколько приоритетов. Первым является дальнейшая поддержка госбюджета для предоставления основных государственных услуг. Речь идет о секторах здравоохранения, образования и социальной защиты, на что Украине сейчас нужно около 3-4 млрд долларов в месяц.

В этом плане Всемирный банк помогает Украине в рамках инициативы "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" – PEACE in Ukraine. Программа мобилизовала более 20 млрд долларов, из которых более 17 млрд долларов уже выделено — это наибольший отдельный проект в истории Всемирного банка.

Вторым приоритетом является ремонт и восстановление энергетической системы, а третьим – помощь в восстановлении критически важной инфраструктуры. Это включает ремонт школ и больниц, обеспечение отопления, электро- и водоснабжения, ремонт транспортных путей, а также жилья, которое понесло незначительные убытки.

Внимание обращают и на рост экономической деятельности, в частности, поддержку фермеров, малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Банерджи рассказал, что созданный в конце 2022 года Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) получил 295 млн долларов. 10 февраля 2023 года было объявлено о подписании и одобрении первого гранта в рамках URTF. Он предусматривает выделение 50 млн долларов на ремонт и восстановление транспортных путей в Украине.

Дополнительные 210 млн долларов грантового финансирования выделены и на программы по восстановлению в секторе здравоохранения. Проект HEAL Ukraine направлен на улучшение и укрепление первичной медицинской помощи, услуг психического здоровья и реабилитации.

Как рассказал Банерджи, также в планах есть проект по восстановлению энергетических ресурсов и подготовке к зиме (REPOWER). Он поможет Украине приобрести основное оборудование для обновления электроснабжения для украинцев.

"Вскоре в рамках URTF будут финансироваться дополнительные проекты, находящиеся на этапе разработки, и по мере поступления дополнительных средств", – высказался региональный директор ВБ.

Напомним, в конце декабря 2022 года Всемирный банк объявил о создании многостороннего донорского трастового фонда. Его целью стала поддержка правительства Украины в оказании чрезвычайной помощи и последующем восстановлении страны.

В том же месяце группа Всемирного банка объявила о новом пакете финансовой помощи для усиления усилий по восстановлению Украины в условиях войны. Пакет предусматривает выделение 610 млн долларов.