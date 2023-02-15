Президент Всемирного банка уходит в отставку

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что планирует уйти в отставку досрочно. Он останется на должность до 30 июня.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Он уже сообщил о своем решении совету учреждения, при этом неизвестно, почему Малпасс принял его. В то же время, как вспоминает агентство, в 2022 году он затруднился конструктивно ответить на вопрос о причинах изменения климата, что вызвало призывы устранить его с должности на фоне критики относительно того, что президент Всемирного банка не принял научный консенсус относительно влияния техногенных выбросов на экологию.

Кроме того, недавно министр финансов США Джанет Йеллен призвал Всемирный банк больше работать над мобилизацией денег частного сектора для решения глобальных проблем.

Малпасс был выдвинут на свой пост тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Он достаточно успешно руководил Всемирным банком в период начала пандемии Covid - 19. Малпасс также начал работу над дорожной картой развития учреждения, чтобы помочь международному кредитору лучше противостоять глобальным вызовам, таким как изменение климата и пандемии.

Какую помощь Всемирный банк оказывал Украине

За время, когда Малпасс возглавлял Всемирный банк, Украина получила от учреждения не один кредит, но стоит упомянуть последние договоренности.

Так, через трастовый фонд Всемирного банка в январе Украина получила от США $1 000,0 млн, что способствовало росту международных резервов. В декабре Минфин Украины договорился с Всемирным банком о получении льготного кредита в 500 миллионов долларов. В том же месяце кредитор объявил о новом пакете финансовой помощи для укрепления усилий по восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны.

В общей сложности более 50% всей экономической помощи в 2022 году, предоставленной Украине, прошло через Всемирный банк.