Президент Світового банку йде у відставку

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що планує піти у відставку достроково. Він залишиться на посаді до 30 червня.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

Він вже сповістив про своє рішення раду установи, при цьому невідомо, чому Малпасс прийняв його. Водночас, як згадує агентство, в 2022 році він не зміг конструктивно відповісти на питання про причини зміни клімату, що викликало заклики усунути його з посади на тлі критики щодо того, що президент Світового банку не прийняв наукового консенсусу щодо впливу техногенних викидів на екологію.

Крім того, нещодавно міністр фінансів США Джанет Єллен закликав Світовий банк більше працювати над мобілізацією грошей приватного сектора для вирішення глобальних проблем.

Малпасс був висунутий на свою посаду тодішнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році. Він досить успішно керував Світовим банком в період початку пандемії Covid-19. Малпасс також розпочав роботу над дорожньою картою розвитку установи, щоб допомогти міжнародному кредитору краще протистояти глобальним викликам, таким як зміна клімату та пандемії.

Яку допомогу Світовий банк надавав Україні

За час, коли Малпасс очолював Світовий банк, Україна отримала від установи не один кредит, але варто згадати останні домовленості.

Так, через трастовий фонд Світового банку у січні Україна отримала від США $1 000,0 млн, що сприяло зростанню міжнародних резервів. У грудні Мінфін України домовилося зі Світовим банком про отримання пільгового кредиту в 500 мільйонів доларів. Того ж місяця кредитор оголосив про новий пакет фінансової допомоги для посилення зусиль з відновлення України в умовах війни, що триває.

Загалом понад 50% усієї економічної допомоги у 2022 році, наданої Україні, пройшло через Світовий банк.