Україна отримає ще $500 мільйонів кредиту під гарантії Великої Британії

Міністерство фінансів 23 грудня домовилося зі Світовим банком про отримання пільгового кредиту в 500 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні українського відомства.

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Угоду підписали міністр Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі.

Йдеться про надання Україні четвертого додаткового фінансування у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Термін погашення кредиту становить 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних. Гроші надаються під гарантії Великої Британії.

"Велика Британія є одним з лідерів у підтримці України в боротьбі проти російських загарбників. Завдяки таким надійним партнерам ми маємо можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків. Вдячний уряду Великої Британії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України. Сподіваємось на плідну співпрацю і наступного року, яка допоможе нам досягнути якнайскорішої перемоги", - зазначив Марченко.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також сплату комунальних послуг.

У Мінфіні при цьому нагадують, що протягом 2022 року уряд Великої Британії надав Україні вже більше 1,5 мільярдів доларів на фінансування потреб держбюджету. Зокрема, про виділення попередніх 500 мільйонів доларів в рамках зазначеного проєкту повідомлялося наприкінці жовтня.

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