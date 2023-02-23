У Світовому банку пропонують почати відновлення України до закінчення війни

Світовий банк (СБ) та інші партнери України вважають доцільним надання допомоги на відновлення держави до завершення війни. Про це заявив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" .

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Швидке відновлення, яке іноді називають відновленням в умовах надзвичайної ситуації, має здійснюватися одночасно з постійною підтримкою надання основних послуг. Планування заходів для відновлення також слід розпочати ще до закінчення війни", – сказав Банерджі.

Представник СБ зазначив, що для цього існують кілька пріоритетів. Першим є подальша підтримка держбюджету для надання основних державних послуг. Йдеться про сектори охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, на що Україні наразі потрібно приблизно 3-4 млрд доларів на місяць.

У цьому плані Світовий банк допомагає Україні в рамках ініціативи "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" – PEACE in Ukraine. Програма мобілізувала понад 20 млрд доларів, із яких понад 17 млрд доларів уже виділено — це найбільший окремий проєкт в історії Світового банку.

Другим пріоритетом є ремонт та відновлення енергетичної системи, а третім – допомога у відновленні критично важливої інфраструктури. Це включає ремонт шкіл та лікарень, забезпечення опалення, електро- та водопостачання, ремонт транспортних шляхів, а також житла, яке зазнали незначних збитків.

Увагу звертають і на зростання економічної діяльності, зокрема підтримку фермерів, малого та середнього бізнесу.

Крім того, Банерджі розповів, що створений наприкінці 2022 року Цільовий фонд підтримки, відновлення та реформування України (URTF) отримав 295 млн доларів. 10 лютого 2023 було оголошено про підписання та схвалення першого гранту в рамках URTF. Він передбачає виділення 50 млн доларів на ремонт та відновлення транспортних шляхів в Україні.

Додаткові 210 млн доларів грантового фінансування виділені й на програми з відновлення в секторі охорони здоров'я. Проєкт HEAL Ukraine спрямований на покращення та зміцнення первинної медичної допомоги, послуг психічного здоров'я та реабілітації.

Як розповів Банерджі, також у планах є проєкт із відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими (REPOWER). Він допоможе Україні придбати основне обладнання для відновлення електропостачання для українців.

"Незабаром в рамках URTF фінансуватимуться додаткові проєкти, що перебувають на етапі розробки, та по мірі надходження додаткових коштів", – висловився регіональний директор СБ.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року ​​Світовий банк оголосив про створення багатостороннього донорського трастового фонду. Його метою стала підтримка уряду України у наданні надзвичайної допомоги та подальшому відновленні країнию

Того ж місяця група Світового банку оголосила про новий пакет фінансової допомоги для посилення зусиль із відновлення України в умовах війни. Пакет передбачає виділення 610 млн доларів.