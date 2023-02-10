МБРР надасть Україні грант у $50 мільйонів на відновлення мостів і доріг

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилося з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про отримання гранту в 50 мільйонів доларів на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (проєкт RELINC).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні відомства, угоду підписали 10 лютого віце-прем’єр Олександр Кубраков та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

В рамках неї буде виділено перші 50 мільйонів доларів грантових коштів на забезпечення критичних потреб Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури та "Укрзалізниці".

Загальна вартість проєкту становить майже 600 мільйонів доларів, з яких 500 мільйонів планує забезпечити МБРР, а решту коштів планується залучити за рахунок донорських грантів, що надходитимуть через Український трастовий фонд допомоги, відновлення та реконструкції (URTF) та інші трастові фонди. Як уточнюють в самому МБРР, додатково планується виділити 535 мільйонів доларів.

Завдяки цій домовленості Україна отримає змогу профінансувати закупівлю модульних автодорожніх мостів та матеріалів для термінового ремонту доріг. Також кошти буде спрямовано на виробництво фітингових платформ для збільшення обсягів контейнерних перевезень, а також закупівлю матеріалів та обладнання для ремонту важливих залізничних мостів.

Проєкт RELINC направлений на швидке відновлення та покращення транспортних мереж, необхідних для надання гуманітарної допомоги, підтримки українського експорту та загалом розвитку логістичної інфраструктури на кордонах України та Євросоюзу.

Окрім цього, він передбачає допомогу в реалізації ключових реформ, необхідних для підвищення готовності України до реалізації масштабних і складних програм відновлення. Йдеться в першу чергу про запровадження антикорупційних інструментів, цифровізацію процесу відновлення та підвищення ефективності взаємодії з донорами.