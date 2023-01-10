На Чернігівщині встановили перший модульний міст з переданих із Франції

В Чернігівській області зібрали та встаноили на балки перший з трьох мостів від французької гуманітарної місії, отриманих наприкінці 2022 року для встановлення замість зруйнованих внаслідок бойових дій.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, проїзна частина вже готова до експлуатації, оскільки спеціальне покриття зносу було нанесене ще виробником.

"Зараз проводиться підготовка до влаштування перехідних монолітних плит. Коли вони будуть готові, розпочнуться роботи з влаштування підходів до мосту. А далі відповідно - рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як вказують у відомстві, загалом у лютому-березні 2022 року під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Після деокупації області дорожники відновили проїзд на 20 локаціях.

Нагадаємо також, що окрім цього, у грудні гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів відправило Держагентству автодоріг України управління державних доріг Норвегії.