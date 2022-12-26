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На Харківщині відновили зруйнований міст на Печенізькому водосховищі (ФОТО)
У Харківській області відновили міст на Печенізькому водосховищі в селі Мартове Чугуївського району, який російські окупанти знищили в вересні, коли відступали.
Як повідомляє обласна військова адміністрація, фахівці держпідприємства "Дороги Харківщини" демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію та застелили нове асфальтне покриття.
"Нині об’єкт відновлено. Напередодні через міст поновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону", - зазначають в ОВА.
Нагадаємо також, що у листопаді було облаштовано переправу через Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі. Тоді повідомлялося, що облаштування моста у Мартовому лише у процесі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що раніше в грудні було також капітально відбудовано міст через річку Трубіж на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський.