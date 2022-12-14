На під’їзді до Херсону відкрито рух першим об’їздом зруйнованого мосту

На звільненому правобережжі Херсонщини відбувається відновлення інфраструктури, зокрема тут триває демонтаж руїн та будівництво тимчасових переправ і об’їздів.

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Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що поблизу Херсону дорожники влаштовують об’їзди зруйнованого мосту на трасі М-14 між Херсоном та Миколаєвом, рух по лівому об’їзду мосту вже відкрито.

Для зручності тимчасову дорогу заасфальтували.

Паралельно тривають роботи на правому об’їзду мосту. Там вивозять будівельне сміття та підготовлюють дорожнє полотно.

Загалом з моменту деокупації правобережжя вдалося відкрити рух 3 тимчасовими переправами.

Також дорожники продовжують розчищати державні дороги Херсонщини та допомагати комунальникам на вулицях населених пунктів після окупації.

На основних транспортних коридорах правобережжя прибрали вже 213 кілометрів.

Нагадаємо, на Херсонщині полагодили міст через річку Ігнулець, який сполучає регіон із Дніпропетровською областю.